Macron vestirà gli arbitri del calcio brasiliano (CBF)

Sulle maglie degli arbitri della Federazione calcistica più titolata a livello mondiale da quest’anno spicca il Macron Hero. Ufficializzato l’accordo di partnership con la Confederação Brasileira de Futebol per il ruolo di Referee Match Kit Supplier, che prevede che tutti i direttori di gara impegnati nei campionati brasiliani che si svolgono sotto l’egida della CBF vestano Macron a partire da questa stagione.

Un’ulteriore conferma a livello internazionale della qualità e tecnicità dei capi dedicati al settore arbitrale . Il prestigioso accordo con la CBF si aggiunge a quello in essere fin dal 2019 con la UEFA e a quelli con le sezioni arbitrali della Real Federación Española de Fútbol , l’Associazione Svizzera di Football e la Irish Football Association.

L’accordo con la Confederação Brasileira de Futebol prevede la fornitura tecnica agli arbitri impegnati in tutte le competizioni gestite e organizzate dalla CBF e prende il via da questa stagione sportiva e per le prossime quattro. Dalla serie A alla serie D maschile, tre campionati di calcio femminile e quelli maschili e femminili under 17 e under 20, la Copa e la Supercopa do Brasil, la Copa do Nordeste e la Copa Verde: questi tutti i tornei dove gli arbitri brasiliani indosseranno i match kit Macron.

“Si tratta per noi di un accordo molto importante e prestigioso. – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – La valenza e la grande visibilità del calcio brasiliano ci consentono di portare in questo mercato la qualità, funzionalità e praticità di prodotti specificatamente realizzati per andare incontro alle esigenze e alle richieste dei direttori di gara. Prodotti che sono frutto di un attento lavoro di ricerca e sviluppo e che sono certo saranno apprezzati dalla Federazione e dagli arbitri brasiliani”.

Il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, ha sottolineato la partnership ed evidenziato l’importanza di valorizzare gli arbitri: “In un momento di massima attenzione mediatica e commerciale per il calcio brasiliano, la CBF è lieta di annunciare la partnership con Macron, che veste i migliori arbitri del mondo ed è anche presente nei campionati più importanti del pianeta. Questo riflette il nostro impegno nel valorizzare il nostro arbitraggio, che è cresciuto in modo significativo e ha rafforzato il nostro proposito di seguire il motto ‘We protect the game’”.