Unilever debutta nel calcio femminile. Accordo con FIFA fino al 2027

Debutto per Unilever che ha ufficializzato, nelle ultime ore, la sponsorizzazione della FIFA Women’s World Cup 2023, utilizzando alcuni dei marchi di personal care più conosciuti nel mercato del largo consumo: Rexona, Dove, Lifebuoy e Lux.

La partnership durerà fino al 2027 e comprenderà format calcistici come la Coppa del Mondo FIFA, le finali FIFA e gli eSports. L’accordo prevede anche la collaborazione di Unilever al programma di sviluppo femminile della FIFA lanciato nel 2020 per offrire opportunità a donne e ragazze e sostiene la continua crescita del calcio femminile in tutto il mondo.

La Coppa del Mondo femminile 2023 garantirà a Unilever un importante palcoscenico stimato in un pubblico complessivo di 2 miliardi di persone e 1,5 milioni di presenze nel corso delle 64 partite del torneo.

La collaborazione si basa sui progetti esistenti dei brand Unilever come il programma Breaking Limits di Rexona e il Self-Esteem Project di Dove.