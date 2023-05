Bluenergy si conferma per il 7° anno partner dell’Udinese. Sarà il back jersey sponsor

Anche per il prossimo campionato di Serie A 2023-24, Bluenergy sarà Back Jersey Sponsor ed Energy Partner, della squadra bianconera – il logo della multiutility sarà quindi ben visibile sul retro delle divise dei giocatori e la Dacia Arena continuerà a essere alimentata con forniture green.

La collaborazione nata nel 2018, in questi anni ha trovato terreno fertile nell’impegno condiviso da entrambe le società sui temi della sostenibilità. Un cammino volto che ha permesso proprio all’Udinese Calcio di essere insignita del titolo di club più sostenibile nel campionato di calcio italiano. Grazie alle forniture green dal 2020 a oggi sono 3441,44 le tonnellate di CO2 risparmiate. In quest’ottica, lo stadio continuerà ad essere alimentato con forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate e gas con emissioni compensate.

Bluenergy continuerà ad accendere il tifo bianconero con iniziative che coinvolgono i tifosi e premiano la loro passione per la squadra di casa in occasione dell’ultima partita di campionato Udinese – Juventus del prossimo 4 giugno. Sulla scia dei riscontri positivi delle scorse stagioni, infatti, non mancheranno le iniziative volte a supportare il tifo di tutti i friulani, l’offerta luce e gas dedicata e la possibilità di acquistare una caldaia ad alta efficienza usufruendo di un’offerta esclusiva.

“ Non potrebbe esistere una partnership più green di quella tra Udinese e Bluenergy”– ha commentato Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio –“ il nostro sodalizio è nato con la missione di avere un calcio più sostenibile nell’ottica di una policy che, a livello aziendale, ci contraddistingue sulla scena internazionale. La Dacia Arena è al centro dei nostri piani green e lo è stata dal primo momento proprio grazie al sostegno di Bluenergy che ha condiviso con noi questa visione garantendoci la fornitura di energia da fonti rinnovabili. Siamo orgogliosi, quindi, di proseguire ancora insieme per il settimo anno consecutivo, segno evidente dei valori profondi che ci legano come quello dell’ecosostenibilità ma anche il senso di appartenenza al territorio”.

“Fin da subito lacollaborazione con Udinese Calcio è nata con l’obiettivo, condiviso da entrambe le società, di implementare iniziative e azioni sostenibili volte a supportare l’ambiente e il territorio in modo concreto. – ha commentato Alberta Gervasio – Amministratore Delegato di Bluenergy Group – La Dacia Arena oltre a essere uno stadio di primaria importanza nel panorama sportivo italiano ed europeo, per noi tutti rappresenta un luogo di sport, aggregazione e divertimento. Essere parte attiva nel percorso di efficientamento energetico riducendo al minimo l’impatto ambientale, ci rende orgogliosi del lavoro messo in campo da Bluenergy in tutti questi anni. Naturalmente, oltre che allo stadio, la nostra attenzione è rivolta anche ai tifosi, vera anima della squadra, che amiamo coinvolgere con iniziative sempre nuove, alcune delle quali già in programma in vista dell’ultima partita di campionato che si disputerà in casa.“