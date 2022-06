Barça e UNHCR insieme per altri 4 anni

(di Nicola Mandaglio ) – Il Barcellona (Liga Santander) ha firmato un accordo di collaborazione con l’UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) per le prossime 4 stagioni sportive (2022-2026). La nuova collaborazione prevede che la Fondazione del club catalano doni 400mila euro a stagione da destinare a quattro progetti dell’UNHCR in Colombia, Turchia, Malesia e Uganda.

Il logo UNHCR apparirà sulle nuove maglie blaugrana delle prime squadre maschili e femminili dall’inizio di questa stagione (2022/23). Il club ha affermato che è un messaggio di solidarietà per più di 100 milioni di persone che sono state costrette a fuggire dalle loro case. Il Barcellona aveva già collaborato con l’UNICEF a sostegno dei bambini del mondo nel 2006, con il suo logo presente sulla maglia della prima squadra negli ultimi 15 anni. Il logo dell’UNHCR sostituirà ora il logo dell’UNICEF.