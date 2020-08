MACRON E LA FEDERAZIONE CALCIO DI ANDORRA HANNO PRESENTATO LE NUOVE MAGLIE PER LA NAZIONALE

Macron e la Federazione Calcistica Andorrana hanno presentato le nuove maglie della Nazionale, kit realizzato all’interno del più ampio accordo Macron-UEFA, il Kit Assistance Scheme, con il quale la UEFA sostiene le federazioni calcistiche minori fornendo materiali e abbigliamento. La maglia “Home” della Nazionale è rossa con collo a polo in blu royal.

I bordi manica in maglieria sono in blu royal con sottile riga orizzontale gialla. Il backneck è personalizzato con i colori della bandiera nazionale e il logo della Federazione di Andorra, mentre nel retrocollo, in giallo, è ricamato l’acronimo FAF (Federació Andorrana de Futbol). Sul petto, a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, al centro la bandiera nazionale, a sinistra, lato cuore, il logo della Federazione.

Gli shorts sono rossi con coulisse bianche, i calzettoni sono rossi con bordo superiore blu navy.La maglia “Away” , a giroccolo, è blu royal con inserti gialli all’interno del colletto e rossi e gialli sui bordi manica. Il backneck è personalizzato come nella versione ‘casalinga’ con i colori della bandiera nazionale e il logo della FAF.

Nel retrocollo è ricamata in giallo l’acronimo FAF. Sul petto, a destra, in giallo e in stampa siliconata, il Macron Hero, a sinistra lato cuore il logo della Federazione di Andorra. Gli shorts sono blu navy, i calzettoni blu navy con bordo superiore giallo con una fine riga rossa. Il kit si completa con la versione “Third” con collo a V.

La maglia è gialla con due bande verticali rossa a sfumare verso l’alto e blu navy a sfumare verso il basso sul lato sinistro. Il backneck è personalizzato e nel retrocollo è riproposta la scritta FAF, in blu. Sul petto a destro il Macron Hero, a sinistra il logo della Federazione andorrana. Gli shorts sono gialli con coulisse bianche e puntali rossoblu, mentre i calzettoni sono gialli con bordo superiore blu navy.