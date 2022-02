L’US Catanzaro sbarca negli sport elettronici con Reghium Esports

L’US Catanzaro entra ufficialmente nel mondo del gaming e lo fa con la partnership stretta con Reghium Esports. Nuove sfide e nuove frontiere in un settore in continua crescita ed espansione che consentirà ai colori giallorossi di portare l’US anche nel mondo virtuale.

Gli obiettivi del lancio del progetto Esports sono molti, tra cui la partecipazione a tornei di carattere nazionale e internazionale, nei quali il brand US Catanzaro sarà protagonista online, ma anche di legame con il territorio e con tutti quei tifosi giallorossi che amano il mondo del gaming.

Il progetto, fortemente voluto dalla società con in testa il presidente Floriano Noto e dall’area marketing, è sviluppato in partnership con Reghium Esports, agenzia che nell’ultimo anno ha iniziato collaborazioni importanti con Reggina e Vibonese. “Siamo entusiasti per questo nuovo cammino. È un’iniziativa che nasce dalla nostra area marketing e Comunicazione e che vuole portare i colori giallorossi in un mondo sempre più in crescita come quello degli Esports. In Lega Pro c’è molta attenzione verso l’universo del gaming, un mondo in continua evoluzione, e vogliamo farci trovare pronti per essere tra i protagonisti anche in questo settore. Siamo felici della partnership con Reghium Esports, insieme a loro inizia un nuovo percorso che siamo sicuri ci darà molte soddisfazioni”.

La squadra Esports sarà composta da due pro player che verranno individuati dal provider giallorosso. Infatti, sarà organizzato un torneo nel quale verrà selezionato un giocatore, mentre il secondo player sarà scelto dagli Scouting della stessa agenzia partner dell’US Catanzaro.

Sarà possibile seguire i match ufficiali tramite il canale Twitch del club e anche sui canali social dedicati dell’US Catanzaro Esports. (fonte: US Catanzaro 1929)