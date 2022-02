Omega è il nuovo Co-Jersey Partner dell’Hellas Verona (nella foto in primo piano). A partire dalla sfida di domenica contro la Juventus all’Allianz Stadium, la squadra allenata da mister Tudor avrà un nuovo compagno di viaggio.

Il logo di Omega sarà presente sulle maglie dei gialloblù in tutte le gare fino al termine della stagione. Questa partnership porterà la realtà veneta, che si occupa di innovazione digitale, ad un nuovo livello di visibilità, approdando in Serie A e scendendo in campo nei principali stadi del massimo campionato. Tante le sfide che deve ancora affrontare il Verona, ma da domenica potrà farlo contando su un partner solido e di sicuro affidamento.

Dal 1998 Omega è partner delle imprese per l’innovazione digitale dei processi e il raggiungimento degli obiettivi di business. Grazie alle esperienze maturate in ambito gestionale e ERP, sostiene le imprese lungo tutto il percorso di digital transformation. Attiva su tutto il territorio nazionale con 850 installazioni e più 25.000 utenze gestite, Omega conta ad oggi su un team composto da oltre 140 professionisti, distribuiti in 12 aziende partner e 5 sedi operative.

Le competenze messe al servizio delle imprese spaziano dalla consulenza strategica per la digital transformation, allo sviluppo e installazione di soluzioni software, con competenze su 3 diverse tecnologie – Microsoft, Dynamics Business Central 365 e As400 – sino alla consulenza in ambito IT & cyber security e ai servizi di web & digital marketing.

‘Siamo felici di aver avviato questa nuova partnership con Hellas Verona’ commenta Franco Marcati, Amministratore Delegato del gruppo. ‘Il mondo dello sport promuove valori che rispecchiano il nostro modo di fare impresa, quali gioco di squadra, passione e tensione verso un obiettivo comune. Questa collaborazione, quindi, non fa che rafforzare ciò in cui da sempre crediamo, dandoci anche l’opportunità di promuovere la nostra immagine e quelle delle realtà parte del nostro gruppo nel grande palcoscenico della serie A di calcio.’

‘Questa nuova partnership ha per noi un valore molto importante’ sottolinea Maurizio Setti, Presidente dell’Hellas Verona. ‘Gruppo Omega è una realtà affermata e solida che ha scelto il nostro Club per continuare a crescere. Questo è molto significativo per noi, perché dimostra che il lavoro di tutti sta contribuendo a rendere l’Hellas Verona un veicolo di visibilità sempre più riconosciuto. Insieme, inoltre, possiamo iniziare un percorso che traghetti il nostro club in un futuro sempre più digitale, sfruttando le caratteristiche di entrambe le realtà. (fonte: Hellas Verona)