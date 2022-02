Hyundai lancia il nuovo episodio “Are We There Yet?” con protagonisti i calciatori del Chelsea FC

Hyundai ha rilasciato un nuovo episodio del suo podcast Are We There Yet?. Guy Laurence, Chief Executive del Chelsea Football Club, e Matt Dunnakey, Head of Marketing di Hyundai Motor UK, si sono uniti alla conduttrice Suzi Perry in Hyundai e Chelsea FC: The Perfect Match per parlare della partnership di Hyundai con il Chelsea, della necessità della transizione ecologica e di come portare i giocatori di calcio a “guidare elettrico”.

Nel quinto episodio della seconda stagione, Guy Laurence e Matt Dunnakey condividono alcuni dettagli della loro gioventù e delle loro carriere: i due ospiti hanno raccontato di essere stati entrambi respinti dalle loro squadre di calcio, quando erano a scuola. Inoltre, Guy e Matt condividono una comune passione per il pianoforte – tanto che uno dei due, un tempo, ha lavorato come pianista in un hotel di proprietà di Richard Branson.

Il Chelsea è una delle squadre di calcio di maggior successo in Inghilterra, con più di trenta trofei conquistati, compresi sei campionati nazionali e otto titoli europei.

Hyundai è diventata Global Automotive Partner del Chelsea nel 2018. Guy Laurence, da sempre fan del club, è diventato il suo Chief Executive nel 2018. In questo ruolo, è responsabile di diverse attività quotidiane, compreso il continuo sviluppo delle iniziative commerciali dei Blues in tutto il mondo, con l’obiettivo di accrescere i ricavi del club. Laurence ha spiegato come sia importante per il Chelsea collaborare con brand capaci di leadership e innovazione, raccontando che Hyundai, da quando è diventata Global Automotive Partner del club nel 2018, è stata in grado di condividere la sua esperienza come leader nell’elettrificazione e nella sostenibilità.

Inoltre, Hyundai ha potuto diffondere il suo messaggio alla fan base internazionale del Chelsea, così come a quella della Premier League e di incrementare la mobilità elettrica della squadra.

“La nostra filosofia è molto semplice: vogliamo collaborare con brand che sono leader nel loro settore o innovatori. E, in poche parole, Hyundai è entrambi”, ha affermato Laurence. “Abbiamo molte cose in comune, come l’interesse per la sostenibilità, e quindi abbiamo sentito che potevamo imparare molto dal brand. Ma possiamo anche contribuire ad amplificare il lavoro che Hyundai sta facendo nel campo dell’elettrico per i loro attuali e potenziali clienti – quindi era una buona soluzione”.

Anche se Matt Dunnakey ha studiato giurisprudenza all’università, la sua passione per le auto – in particolare quelle classiche, ne possiede tre – lo ha portato nel settore automotive, dove lavora da 23 anni. È entrato in Hyundai Motor UK come Head of Marketing nel 2020. In questo ruolo, supervisiona la strategia generale di marketing del brand, e il suo obiettivo è quello di sviluppare e costruire la relazione di Hyundai con Chelsea a lungo termine attraverso attività che promuovano la sostenibilità e i valori condivisi dai due marchi. Nel corso del podcast, Dunnakey ha sottolineato come la partnership Hyundai-Chelsea si sia consolidata negli ultimi anni grazie ai loro obiettivi comuni.

“Hyundai ha avuto una lunga presenza nel calcio negli ultimi 20 anni come brand. Ma in realtà, il rapporto con il Chelsea si è rafforzato solo negli ultimi anni. E la ragione per cui è nata la partnership era […] una vicinanza nei valori e negli obiettivi, ed era legata al fatto che i due brand stanno davvero cercando di vincere”, ha dichiarato Dunnakey. “Ma quello che stiamo facendo non è solo mettere un logo su una maglietta, è dimostrare pubblicamente che stiamo andando nella stessa direzione. Abbiamo gli stessi obiettivi. Siamo entrambi molto appassionati di sostenibilità e vogliamo vincere, ed entrambi mettiamo i nostri clienti al primo posto, quindi è davvero un incontro perfetto”.

Negli ultimi anni, le due realtà hanno dato vita a una serie di attivazioni relative a questo argomento, come la sessione di allenamento “Electric Blues” con IONIQ 5 di Hyundai e la campagna “Turn the Blues Green”, che ha visto la casa automobilistica fornire una flotta di KONA Electric alle giocatrici della squadra femminile del Chelsea, campionesse in carica della FA Super League e della FA Cup.

Nell’ultimo episodio di Are We There Yet?, i due ospiti hanno anche discusso l’importanza della sostenibilità. Laurence ha sottolineato come la partnership del Chelsea con Hyundai generi una piattaforma per il trasferimento delle conoscenze e come abbia portato direttamente a un vero beneficio ambientale: ad esempio 12.000 vecchi seggiolini dello stadio Stamford Bridge hanno evitato di finire in una discarica.

“La scorsa stagione abbiamo tolto e sostituito 12.000 sedili dello stadio. Non sono sicuro che ci saremmo dati da fare per assicurarci che non finissero in una discarica se non fosse stato per Hyundai e il confronto avuto con loro, perché non sapevamo quali fossero le alternative alle discariche”, dice Laurence. “Questo è un buon esempio di dove la partnership con Hyundai ci ha spinti e di come ci aiuta in questo viaggio verso la sostenibilità”.

Il quinto episodio della seconda stagione di Are We There Yet? è disponibile su Spotify, Apple, Google, Podcasts, Stitcher, Acast e altre piattaforme di streaming podcast. È prodotto da Fresh Air Production.