L’US Catanzaro (Lega Pro) a sostegno dei progetti di Insuperabili Onlus

L’US Catanzaro è da sempre una società attenta alla promozione e alla sensibilizzazione dei valori sociali e della solidarietà. Nasce con questo scopo la collaborazione con Insuperabili Onlus, progetto attivo dal 2012 che ha dato vita a una scuola calcio per ragazzi e ragazze con disabilità fisico-motorie, cognitive e affettivo-relazionali ed emotive-comportamentali lungo tutta la penisola.

A Catanzaro la realtà è ormai molto radicata e affermata e opera incessantemente al fine di regalare dei momenti sportivi a tutti gli atleti delle squadre.

Domani, in occasione di Catanzaro – Paganese, otto atleti saranno ospiti della società giallorossa. Prima del match i ragazzi avranno la possibilità di visitare lo spogliatoio, il rettangolo di gioco per poi seguire la gara dagli spalti dello Stadio Nicola Ceravolo. Al termine del match avverrà l’incontro tra gli atleti giallorossi e gli Insuperabili che scambieranno le maglie delle rispettive squadre. Luca Martinelli e Pietro Iemmello, quest’ultimo già testimonial di Insuperabili, metteranno a disposizione la maglia della gara che sarà oggetto di un’asta di beneficenza che sarà devoluta in favore di Insuperabili Onlus.

Il commento del Presidente di Insuperabili, Davide Leonardi: “Innanzitutto voglio ringraziare l’US Catanzaro per avere organizzato questa attività che permetterà ad alcuni dei ragazzi del Team Insuperabili di vivere dal campo le emozioni di un’importante partita di Serie C. Attraverso iniziative come queste possiamo promuovere valori fondamentali quali inclusione, socialità, uguaglianza: temi da sempre cari e vicini al mondo Insuperabili. Sono sicuro che i ragazzi vivranno al Ceravolo una giornata di festa, volta a promuovere lo sport e la condivisione”.

Le parole del Direttore generale Diego Foresti: “Ringrazio gli Insuperabili e il Presidente Davide Leonardi per la disponibilità nell’organizzare questa iniziativa. Sarà un vero onore avere i ragazzi del Team Insuperabili in occasione della gara con la Paganese. Ho avuto il piacere di conoscere già Maila, portiere e capitano della squadra di Catanzaro, e vedere nei suoi occhi l’emozione e la gioia di vedere da vicino i colori giallorossi è stato qualcosa di indescrivibile. Insieme ai nostri tifosi, domani i ragazzi saranno il nostro dodicesimo uomo in campo” – fonte: US Catanzaro 1929