Basket: Discovery+ trasmetterà la Final Eight 2022

Discovery, che trasmette il campionato italiano in diretta integrale, è la “casa” italiana del basket e anche la Frecciarossa Final Eight 2022 sarà un grande evento dei suoi canali, in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro su Eurosport 2 e discovery+.

Tutti i match, dai quarti di mercoledì 16 alla finale di domenica 20 febbraio, saranno live a partire da quindici minuti prima della palla a due, con i collegamenti a bordo campo di Giulia Cicchinè e Guido Bagatta e i match commentati da Mario Castelli, Michele Pedrotti e Davide Fumagalli affiancati dalle voci tecniche di Andrea Meneghin e Chicca Macchi.

La Frecciarossa Final Eight mette in palio il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa Discovery+ della scorsa estate, ponendo di fronte le otto migliori squadre al termine del girone d’andata della Serie A UnipolSai: A|X Armani Exchange Milano, Virtus Segafredo Bologna, Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Germani Brescia, Bertram Tortona, Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari. I quarti di finale si disputeranno mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio.