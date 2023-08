Luigi Carraro (Fip): “Governare il nuovo circuito mondiale di padel sarà responsabilità enorme e fondamentale”

Subito dopo l’ufficializzazione dello storico accordo con il quale Qatar Sports Investments (QSI), insieme alla Federazione Internazionale Padel (FIP) e alla Professional Padel Association, fondatrice di Premier Padel, e Damm, proprietario di Setpoint Events hanno annunciato l’acquisizione del World Padel Tour (WPT) da parte di QSI, il presidente della FIP Luigi Carraro (nella foto in primo piano), organismo internazionale cui toccherà il compito di governare il nuovo e unico circuito mondiale Premier Padel dal 2024, ha rilasciato questa dichiarazione tratteggiando l’impegno e la responsabilità che attende la Fip, già impegnata nella ‘corsa’ per il riconoscimento del padel alle Olimpiadi:

“La Fip avrà una responsabilità enorme e fondamentale nel governare, dal 2024, il circuito unificato Premier Padel che nasce dalla fusione tra quest’ultimo con World Padel Tour, ma abbiamo lavorato per questo momento storico negli ultimi anni e continueremo a farlo per la crescita del nostro sport. D’altra parte, negli anni, dal successo del nostro sport agli European Games, successo riconosciuto dai vertici dei Comitati Olimpici Europei, a quello dei circuiti Cupra Fip e Premier Padel nel mondo, il nostro lavoro in collaborazione con le federazioni nazionali della famiglia Fip ha prodotto risultati impensabili fino a qualche tempo fa”.