Calcio inglese: SkyBet si conferma title sponsor della EFL

“Il calcio d’inizio di tre settimane fa dello Sheffield Wednesday contro il Southampton non solo ha segnato il principio di un’altra grande stagione calcistica, ma anche l’inizio del nostro secondo decennio come sponsor della English football league (EFL). È una partnership che sta a cuore a Sky bet ed è una delle più longeve e di maggior successo nello sport professionistico.” A sottolinearlo è Steve Birch, direttore commerciale di Sky betting & gaming in una nota pubblicata sul sito del Betting and gaming council (ripresa dal sito specializzato Gioconews.it)

“Molto è cambiato in campo da quando siamo diventati sponsor principali dell’Efl per la stagione 2013-2014. Allora, il Luton Town giocava ancora nel calcio fuori campionato e Yeovil era nello Sky bet championship...” ha spiegato ancora il top manager britannico.

“Coloro che hanno avuto la fortuna di assistere alla finale dei play-off del campionato Sky bet tra Luton e Coventry avrebbero visto cartelloni pubblicitari perimetrali che evidenziavano come più di 1 milione di persone si sono iscritte ai nostri strumenti di gioco con vincita più sicuri su Sky bet – abbastanza da riempire 11 stadi di Wembley.” ha concluso Birch.