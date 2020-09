LT (betting) sulla maglia dell’Aston Villa (Premier League inglese). Sarà sleeve sponsor fino al termine del campionato

LT (betting) sarà uno dei partner commerciali dell’Aston Villa nella prossima stagione. Il club inglese ha infatti annunciato LT come main sponsor son e partner ufficiale per la stagione in corso, prima dell’imminente lancio nel Regno Unito della società. Secondo i termini dell’accordo, il logo del marchio apparirà sulle maniche delle maglie della prima squadra per tutte le prossime partite, durante la stagione 2020/21.

Ronald Tan, CEO di LT, ha affermato che l’accordo permetterà sia al club che alla società di accrescere la propria presenza internazionale: «Siamo felici ed entusiasti di collaborare con l’Aston Villa, una delle squadre di calcio più importanti in Inghilterra con una grande storia e una notevole base di fan in tutto il mondo. Ci impegneremo affinché i tifosi, i giocatori e la direzione del club siano sempre entusiasti della partnership. LT è un marchio di gioco con 16 anni di esperienza, con presenza in molti diversi mercati e condividiamo gli stessi valori dell’Aston Villa, vogliamo entrambi giocare per vincere». (fonte: Agipronews)