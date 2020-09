Lega Basket Serie A insieme a Infront fino al 2023 LBA sceglie Infront per la gestione dei diritti marketing, sponsorship e digitali

LBA sceglie Infront per la gestione dei diritti marketing, sponsorship e digitali per le prossime tre stagioni.

In dettaglio, Infront si occuperà della ricerca sponsor e della loro gestione sia a livello di Lega, sia degli eventi organizzati sul territorio nazionale, come il Campionato di Serie A nelle fasi di ‘Regular Season’ e ‘Play Off’, Coppa Italia nel format della ‘Final Eight’, Supercoppa Italiana e NextGen Cup, oltre ad attività e iniziative anche di carattere non agonistico che siano direttamente ed esclusivamente gestite da LBA.

Infront inoltre sarà responsabile della realizzazione di un progetto di valorizzazione dei canali digitali di LBA (sito, app etc…), attraverso un piano di sviluppo creativo di post-produzione e di piattaforma di archivio, volto alla promozione di contenuti che siano di interesse per il pubblico di riferimento della pallacanestro e non.

“L’accordo con Infront rappresenta una svolta per il basket di vertice – afferma il Presidente di LBA Umberto Gandini – e ha come obiettivo quello di ampliare sempre di più la piattaforma degli interessati al nostro campionato, rafforzando il legame con chi già ci segue e raggiungendo nuovi utenti. Un traguardo che solo una programmazione a medio e lungo termine è in grado di assicurare e grazie a Infront, con questa partnership strategica, sono sicuro che raggiungeremo i risultati che ci siamo prefissati”.

“L’accordo con LBA riveste un’importanza strategica per Infront che, grazie all’esperienza maturata in campo internazionale attraverso le partnership con FIBA, CBA e TBF e con NBA sul territorio italiano, può spingere sull’acceleratore anche in Italia per valorizzare il movimento del basket nazionale – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy – Siamo soddisfatti di aver concluso un accordo di lungo periodo, che ha potenzialità di rinnovo per altre tre stagioni sportive, grazie al quale potremo lavorare in maniera strategica con i partner attuali e futuri della Lega. Sul fronte social e digital abbiamo realizzato un progetto per la creazione di contenuti digitali e canali distributivi che rendano sempre più appassionante e coinvolgente il movimento della pallacanestro, affinché questo possa essere accessibile a un pubblico sempre più ampio e variegato”.