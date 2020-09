Pediatrica si conferma back sponsor dello Spezia calcio nella stagione 2020/21

Pediatrica rinnova la partnership con lo Spezia calcio e diventa Back Jersey delle “Aquile” per la stagione 2020/2021, quella del debutto assoluto in serie A.

L’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per l’infanzia ed il benessere dei bambini accompagnerà la squadra di mister Italiano anche nella prima storica stagione in prima divisione. L’esordio sulla maglia bianca ci sarà in occasione di Spezia-Sassuolo.

Pediatrica, fondata da Alessandro Centi nel 1999 con l’intento di realizzare una specifica linea di prodotti finalizzata al benessere dei bambini, ha arricchito nel corso degli anni la propria gamma di prodotti sviluppando integratori alimentari, dispositivi medici su misura per i più piccoli.