Lotto e 10eLotto: le vincite più alte alla fine del 2023

Giocare la schedina è un’abitudine che accompagna diversi italiani. Un diletto che vede al centro la voglia di sfidare la fortuna, provando a capire se, quel giorno, non è cieca ma magari, inaspettatamente e per puro caso, ci vede benissimo.

È così che hanno preso forma nel corso dei secoli intrattenimenti quali il Lotto e, più recentemente, il 10eLotto: una delle sue versioni più innovative e di piacevole fruizione, introdotta dal 2009 e fruibile sia in presenza che online.

Alla base c’è, appunto, la compilazione della schedina, opzionando cinque numeri da confrontare con quelli estratti: nel caso del Lotto tre volte la settimana e per il 10eLotto secondo diverse cadenze, a seconda della formula opzionata. Accanto all’estrazione ogni cinque minuti troviamo quelle abbinate al Gioco del Lotto e quelle con esito immediato.

Per sapere se si è vinto ci sono molteplici sistemi. Tra questi troviamo la possibilità di consultare l’archivio del Lotto 2024, costantemente aggiornato per l’anno in corso. Inoltre, si può dare un’occhiata all’esito della giocata tramite l’App My Lotteries, ufficiale sia per il Gioco del Lotto che per il 10eLotto, da cui, volendo, si ha anche modo di avviare la giocata.

Il 2023 ha portato con sé delle vincite da record. Scopriamo insieme qualcosa di più sull’esito di un anno che ha registrato per molti la possibilità di centrare premi “minori” (e comunque molto graditi), mentre per alcuni di portare a casa cifre capaci di dare una svolta alla propria vita.

Le vincite record del 2023 al Lotto

Nel 2023 le vincite record non sono mancate, sia al Lotto che al 10eLotto. Entrando più nel dettaglio, se si dà un’occhiata all’archivio del Lotto per il 2023 emerge che è stata centrata a Roma una delle più alte, a fronte di un importo del valore di circa 260.000 euro, conseguita grazie all’opzione Simbolotto applicata alla ruota di Firenze.

Si tratta della quarta vittoria più alta dell’anno passato, ma non l’unica naturalmente. Una vincita importante è stata portata a casa a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove una persona di cui non è stata resa nota l’identità ha investito 100 euro centrando poi un terno sulla ruota nazionale: ha così ottenuto una somma del valore di oltre 475.000 euro.

Parliamo della cifra più alta tra quelle conseguite al Lotto, capace di battere il record di 187.000 euro, vinti a Imperia il 5 gennaio 2023.

E il 10eLotto?

Notevoli anche le situazioni fortunate del 10eLotto. Il podio vede sul gradino più alto la cittadina di Telese Terme, situata in Campania e in provincia di Benevento: un giocatore ha centrato 2,5 milioni di euro.

Al Nord, invece, un fortunato ha vinto 200.000 euro: questa volta è stata baciata dalla fortuna Trieste.

Bene Lombardia, Piemonte, Roma (con una vincita di oltre 265.000 euro) e Cagliari, dove sono stati vinti più di 151.000 euro.

Ci siamo concentrati sugli importi più eclatanti, in questa nostra narrazione, ma potremmo andare avanti a lungo elencando quelli minori registrati a Lotto e 10eLotto nel 2023, in attesa di scoprire quali sorprese riserverà il 2024.