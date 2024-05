TG.Casinò nuovo iGaming e regional partner del Milan

TG.Casino è un casinò crypto nuovo, fondato appena un anno fa e ha tenuto un’ICO per il suo token di utilità $TGC nel settembre del 2023.

Il prezzo del token TGC è aumentato di oltre il 10% dall’annuncio della partnership con l’AC Milan avvenuto ieri.

Con questa operazione TG.Casino, azienda operante con licenza in Curaçao, entra nel mondo rossonero (con la possibilità di spingere il nuovo brand in tutta Europa, dove sono mili0ni i tifosi/simpatizzanti del club lombardo) con il ruolo di iGaming partner e vestirà per diversi anni il ruolo di “regional partner”.