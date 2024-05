Marketing: il calciatore francese Theo Hernàndez entra come testimonial nella “Puma Fam”

Puma ha presentato oggi la stella della nazionale francese e di AC Milan Theo Hernández come ultimo arrivo nella “Puma Fam”. Il dinamico terzino sinistro diventerà una delle star principali di Puma Ultra, insieme a Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Cody Gakpo, Kyle Walker e Memphis Depay. A soli 26 anni, il calciatore transalpino vanta una grande esperienza nel calcio europeo, avendo giocato con il Real Madrid prima di passare ai giganti italiani e al Puma Club, l’AC Milan, nel luglio 2019. Hernández vanta oltre 238 presenze in prima squadra e ha rappresentato la sua nazionale, la Francia, 25 volte, segnando 2 gol.

Theo Hernàndez ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare a far parte della Puma Fam. Sia in campo che fuori, il brand si adatta perfettamente al mio gioco e alla mia personalità. Non vedo l’ora di lavorare insieme sia nel calcio che nella moda e di spingermi a raggiungere ulteriori successi sia per il club che per il Paese“.

Johan Adamsson, Global Director of Sports Marketing and Sports Licensing di Puma, ha dichiarato: “Theo è uno dei migliori terzini del calcio mondiale ed è un giocatore che ammiriamo da molto tempo. È un elemento fondamentale della nazionale francese e del Milan. Avere con noi un talento incredibile come Theo è entusiasmante e siamo felici di vederlo entrare nel prossimo capitolo della sua carriera con noi al suo fianco“.