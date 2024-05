Joma Sport lancia una limited edition della maglia del Toro per ricordare gli “Invincibili” a 75 anni dal disastro di Superga

A 75 anni dal 4 maggio 1949, impresso per sempre nella storia del club granata, il ricordo del Grande Torino vive ancora dentro ogni tifoso del Toro. Torino FC e Joma Sport per l’occasione hanno creato una maglia speciale per celebrare il Grande Torino nella ricorrenza del 75° anno dalla loro tragica scomparsa.

Il partner tecnico Joma ha realizzato un prodotto completamente made in Italy, in stile polo con bottoni e colletto bianco che richiamano i polsini delle maniche. Nella parte bassa è presente il transfer “limited edition” che tramite la numerazione progressiva da 1 a 750 garantisce l’autenticità del prodotto. I partner presenti sulla maglia saranno esposti in granata tono su tono con un transfer ad effetto opaco per onorare il design di riferimento per la creazione del prodotto. La jersey in esame è stata indossata in occasione dell’ultimo match disputato tra le mura amiche contro il Bologna (finito a reti inviolate).