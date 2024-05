Basket Playoff scudetto: ChainOn lancia una offerta speciale con la Virtus Segafredo Bologna

In vista dei “Playoff Scudetto”, Virtus Segafredo Bologna e ChainOn, il digital marketplace delle sponsorizzazioni, propongono le nuove offerte dedicate ad imprese, PMI e liberi professionisti che saranno acquistabili sulla pagina ChainOn Exclusive delle “Vu Nere”.

I bianconeri hanno chiuso al primo posto la “Regular Season” del campionato di basket di Serie A e, collegandosi a www.chainon.it/virtus, gli investitori potranno acquistare pacchetti per garantirsi visibilità e vivere da protagonisti le partite più sentite della stagione. La Segafredo Arena di Bologna, nelle prossime settimane, accoglierà oltre 10mila tifosi, offrendo alle aziende un’opportunità unica per promuovere il proprio brand all’interno di un contesto emozionale e pieno di passione, associando il proprio nome a quello di Virtus Segafredo, la squadra che può contare sulla community di tifosi più importante dell’Emilia Romagna e che conta 1.046.000 fan (+81% rispetto al 2018 – 324mila sul territorio regionale).

I pacchetti “Playoff Edition” garantiscono la possibilità di vivere le partite in posti vip a due passi dai campioni bianconeri, l’accesso all’area hospitality (una ottima occasione di B2B con altre aziende), e permettono di avere biglietti aggiuntivi per stakeholder, clienti e dipendenti. Inoltre, includono merchandising personalizzato con il proprio marchio, e anche la possibilità di effettuare un walk-about prima delle partite, scoprendo come viene vissuto il prepartita da giocatori e staff.