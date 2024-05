Prosegue la collaborazione dell’Ascoli calcio con Sporthood. Obiettivo crescere sul mercato indiano

A poco più di un anno dall’annuncio della partnership fra Ascoli Calcio (milita attualmente in Serie B) e Sporthood (www.sporthood.in), la più grande rete di coaching di base nel sud dell’India (con oltre 125 centri in Karnataka, Kerala e Telangana), il club bianconero ha ricambiato l’ospitalità, ricevuta nell’agosto scorso, accogliendo in questi giorni una delegazione di giovani calciatori indiani.

La comitiva, rappresentata da giovani atleti, tecnici e famiglie, è giunta in città martedì e saluterà il Piceno lunedì 13 maggio: giornate intense quelle che stanno vivendo i giovani calciatori indiani – fra loro anche una calciatrice – che quotidianamente sono impegnati fra i centri sportivi Picchio Village e Tofare per svolgere gli allenamenti sotto le direttive dei tecnici dell’Ascoli. La delegazione di atleti sarà allo stadio venerdi prossimo in occasione del match interno contro il Pisa che può valere un’intera stagione. Il club marchigiano infatti è al 18° posto e sta lottando per la salvezza (ha 38 punti come il Bari 17° che in questo momento accederebbe allo spareggio con la Ternana ferma al 16° posto). (fonte: Ascoli calcio)