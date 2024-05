Swisscom partner delle Nazionali di calcio svizzere fino al giugno 2028

Swisscom, colosso rossocrociato delle tlc, sarà lo sponsor delle nazionali svizzere di calcio (ASF). Una collaborazione almeno sino al giugno 2028 (include 14 selezioni, maschili e femminili, l’e-football e il beach soccer).

Almeno la metà del sostegno fornito andrà direttamente a progetti dedicati a bambini e ragazzi, così le nazionali potranno contare sul ricambio generazionale necessario per continuare a raggiungere ottimi risultati sulla scena internazionale.

«Lo sport e soprattutto il calcio uniscono le persone di qualsiasi provenienza, cultura e fascia d’età», afferma il Ceo di Swisscom Christoph Aeschlimann «Una partita della nazionale fa sentire tutti vicini e rafforza la nostra identificazione con la Svizzera: puntando su una partnership con le nazionali rossocrociate vogliamo ravvivare la fiamma di questa passione per il calcio elvetico».

Previsti 500 biglietti a prezzo agevolato per ogni partita in casa (amichevoli e qualificazioni) nonché la possibilità di partecipare a concorsi speciali per vincere biglietti, maglie e palloni autografati. Swisscom inoltre ha annunciato di voler collaborare con i migliori giocatori delle nazionali per far arrivare i messaggi pubblicitari aziendali al gruppo target in modo ancora più diretto.