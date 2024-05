Il Genoa chiama all’acquisto delle maglie l’intera fan base rossoblù (per le ultime due gare di campionato)

Il Genoa CFC ha lanciato la “settimana delle maglie da gioco”. L’invito a ogni tifoso è di indossarne una al Ferraris per le ultime due partite interne di campionato (nella prossima i rossoblù affronteranno il Sassuolo in casa). Il proposito è di creare lo stesso effetto ottico che all’estero si ammira in certi stadi in determinate occasioni. Oggi al Genoa Museum and Store al Porto Antico alcuni giocatori le hanno indossate per promuovere l’iniziativa e firmarle personalmente ai supporter. E’ una stagione, tra l’altro, in cui il club sta battendo tutti i record di vendite a livello di merchandising. Il traguardo della fine del campionato è sempre più vicino (fonte: Genoa CFC). Il claim dell’operazione è semplice: “Prendo la maglia e vengo da te” (nella foto in primo piano l’immagine della campagna sui social).

Il club ha invitato ogni supporter a presentarsi allo stadio, nelle sfide con Sassuolo e Bologna, vestendo la classica maglia rossoblù o le altre che compongono i kit. Una costante incorniciata da un successo enorme nell’arco di questi mesi. Come un quadro da appendere al muro.

Per promuovere un’adesione popolare i giocatori sono pronti a dare l’esempio. Giovedì nello shop ufficiale di via al Porto Antico 4, dalle 17:30 per un paio di ore, Martinez, Messias, Retegui, Vasquez e Vitinha hanno incontrato i tifosi. Chiunque acquisterà una loro maglia, potrà beneficiare della personalizzazione gratuita. Le maglie sono già in promozione negli store di Genova, Sestri Ponente e Chiavari in questi giorni, oltre che sul canale e-commerce.