Il Bologna calcio annuncia un nuovo regional partner per il mercato asiatico

Bologna Fc ha annunciato la partnership strategica con EBpay, piattaforma unica di servizi per asset digitali di prima classe. Alimentato da una tecnologia decentralizzata, EBpay si impegna a fornire un’esperienza di pagamento sicura e semplice e a garantire una protezione completa delle risorse personali fornendo diverse opzioni di deposito e prelievo.

Christoph Winterling, Direttore Commerciale e Marketing del Bologna FC, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare EBpay come nostro nuovo partner regionale ufficiale in Asia. Questo accordo dimostra la voglia del nostro club di crescere a livello internazionale, e collaborare con un brand importante e di successo come EBpay ci rende molto orgogliosi. Insieme a EBpay, stiamo intraprendendo un viaggio in cui la tecnologia digitale rafforza lo spirito del calcio, dando forma a un nuovo standard di partnership.’’