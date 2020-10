LOTTA AL MATCH FIXING, FIRMATO ACCORDO CONI-ADM: VIA LIBERA ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUI FLUSSI ANOMALI DI SCOMMESSE

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , «rilevato un flusso anomalo di scommesse relativo alle competizioni sportive soggette alla giurisdizione della Procura Generale dello Sport» informeràla stessa Procura, «fornendo tutti i riferimenti utili in suo possesso». È quanto prevede il protocollo d'intesa siglato oggi tra l'Agenzia e il Coni, che Agipronews ha potuto visionare. La Procura Generale dello Sport, una volta ricevuta l’informativa, la trasmetterà «alla Procura Federale competente, con contestuale richiesta di fornire l’elenco di tutti i tesserati coinvolti nella competizione sportiva» e, una volta ricevuti dalla Procura Federale i dati richiesti, li comunicherà prontamente a Adm. L'Agenzia, «anche nell’esercizio delle proprie prerogative di organo di Polizia Giudiziaria, riscontra i dati dei titolari dei conti di gioco in suo possesso con quelli dei tesserati forniti dalla Procura Generale dello Sport, effettuando tutti i controlli di sua pertinenza eventualmente anche tramite Sogei, inclusi eventuali collegamenti tra i tesserati ed eventuali scommettitori prestanome». L'Agenzia poi comunicherà «l’esito dei controlli effettuati a Procura Generale dello Sport e all’UISS per il seguito di competenza» e la Procura le trasmetterà «alla Procura Federale per il compimento dell’indagine disciplinare». I dati saranno richiesti e trasmessi «con provvedimento formale» e «saranno trattati attraverso una piattaforma informatica dedicata», il cui accesso «è consentito ai soli soggetti autorizzati». Il protocollo d’intesa «sarà rivisto, verificato ed eventualmente aggiornato con cadenza annuale». Alla firma dl protocollo erano presenti anche il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati e il Procuratore Generale dello Sport, Ugo Taucer.