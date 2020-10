Al via Il master online “Management del calcio professionistico: finanza, fisco e controllo” di IPSOA

Management del calcio professionistico: finanza, fisco e controllo“, master online dal 13 novembre 2020 al 16 gennaio 2021, 28 ore suddivise in 8 incontri, sotto la direzione scientifica dell’avvocato Gabriele Nicolella e di Valerio Casagrande, CFO Parma Calcio 1913. Al via un nuovo corso IPSOA dal titolo ““, master online dal, 28 ore suddivise in 8 incontri, sotto la direzione scientifica dell’avvocatoa e di

Il master online “Management del calcio professionistico: finanza, fisco e controllo” di IPSOA prende atto della particolare complessità che ha orma assunto l’azienda calcio sotto vari profili, richiedendo la formazione di figure professionali altamente specializzate, soprattutto con riguardo ad ambiti quali quelli connessi alla gestione finanziaria, economica e fiscale. Il Master intende fornire competenze in materia bilancistica, di gestione d’impresa, di amministrazione del personale, di fiscalità budget, pianificazione e controllo di gestione, nonché con riguardo alle operazioni straordinarie nel calcio, correlativamente agli aspetti giuridici, economici e finanziari del settore medesimo, attraverso il coinvolgimento di relatori che quotidianamente operano nel settore specifico e l’esame di ipotesi reali di lavoro. Il master è accreditato per i dottori commercialisti ed esperti contabili ed è in corso di accreditamento per gli avvocati.