Sporteconomy sbarca nel running e si lega alla Hoka One One Venicemarathon Special Edition 2020

Siglato un accordo di media partnership con l’agenzia giornalistica leader in Italia dell’informazione economica sportiva

Sporteconomy.it debutta nel mondo del running ed entra a far parte della famiglia Venicemarathon, in qualità di “Official Economy Media Partner” della “HOKA ONE ONE Special Edition 2020”.

L’agenzia giornalistica si occuperà di veicolare tutte le informazioni e le notizie di carattere economico e commerciale legate al doppio evento sportivo promosso quest’anno dagli organizzatori della Maratona di Venezia, ovvero la HOKA ONE ONE Venicemarathon One For All (domenica 25 ottobre) e la HOKA ONE ONE Venicemararhon Virtual 42K&10K (25 ottobre – 1 novembre).

Sporteconomy.it racconterà così la Venicemarathon al mondo dello sport-business attraverso il sito www.sporteconomy.it, la sua newsletter e i social media, con contenuti ad hoc, interviste e video.

“La Venicemarathon da sempre è un “unicum”, un format di running affascinante e dal forte potenziale mediatico, inserito tra l’altro in una cornice paesaggistica/culturale che ci invidia tutto il mondo” commenta così la partnership Marcel Vulpis – co-fondatore e direttore dell’agenzia Sporteconomy.it – “Nella scelta dell’abbinamento siamo partiti da queste riflessioni, oltre che dall’analisi del grande lavoro fatto dagli organizzatori, in questi anni, in termini di posizionamento di marketing. Ecco perchè abbiamo scelto di legarci alla “Special Edition” del 2020 nel ruolo di “Official Economy Media Partner”, certi che, appena si potrà tornare alla normalità, la Venicemarathon sarà, ancora di più, un simbolo positivo di rinascita e rinnovamento per tutte le aziende partner. Vogliamo quindi esserci e convintamente supporteremo la Venicemarathon in tutto quello che sarà lo storytelling in materia di marketing e sport-business. Nella stagione in corso siamo partiti dal calcio (con gli abbinamenti a supporto della FeralpiSalò, del Cesena FC e, nelle ultime ore, del Chievo), adesso debuttiamo nel running con la Venicemarathon. Il passo successivo sarà nel mondo del volley e del basket sempre in abbinamento a marchi e progetti unici”.

“Da uomo di sport marketing e attento lettore di Sporteconomy.it e dei suoi servizi, non posso che essere onorato di questa partnership e felice di poter far entrar Venicemarathon in questa community di sport-business, che fa incontrare domanda e offerta attraverso storie, informazione, confronto e formazione di altissima qualità. Solo facendo squadra e mettendo in campo competenze e risorse diverse, riusciremo tutti insieme a tagliare vittoriosi il traguardo della “Venicemarathon Special Edition” – queste le parole del General Manager di Venicemarathon Lorenzo Cortesi.