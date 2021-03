Lotta al match fixing: accordo tra Sportradar e la Federcalcio svedese per l’integrità degli eventi sportivi

La Federazione Calcio svedese (SvFF) ha siglato un accordo con “Sportradar Integrity Services” per monitorare l’integrità delle proprie competizioni sportive. In base all’accordo, Sportardar vigilerà su oltre 2.000 partite dei campionati Swedish Ettan, Division 2, U21 Allsvenskan e U19 Allsvenskan, e delle partite amichevoli, utilizzando il suo sistema di monitoraggio sulle scommesse.

La Lega svedese potrà inoltre sfruttare i servizi di intelligence e investigation forniti da Sportradar, già messi in campo nell’ambito di alcune indagini che hanno coinvolto un giocatore della Allsvenskan. «Facciamo il possibile per salvaguardare l’integrità del gioco. Con questo accordo avremo una visione d’insieme sui mercati delle scommesse grazie al supporto degli specialisti Sportradar», ha detto Johan Claesson, Integrity officer della SvFF. «Siamo onorati di lavorare con la Federazione per proteggere l’integrità di questo sport a tutti i livelli, compresi quelli giovanili», ha aggiunto il direttore di Sportradar integrity services, Andreas Krannich. (fonte: Agipro)