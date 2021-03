LA CASA DEI BUFFALO BILLS HA UN NUOVO NOME: HIGHMARK STADIUM

(di Lorenzo Di Nubila) – I Buffalo Bills (franchigia della NFL) hanno annunciato un accordo sui diritti di denominazione del proprio stadio con la società sanitaria senza scopo di lucro Highmark Blue Cross Blue Shield.

In base all’accordo, la casa dei Buffalo Bills (71.000 posti a sedere) sarà nota a tutti con il nome di Highmark Stadium. La segnaletica sarà installata nei prossimi mesi e sarà pronta in tempo per la stagione NFL 2021.

In precedenza, lo stadio era noto come Bills Stadium, dopo che l’accordo settennale da 35 milioni di dollari con la società New Era è terminato prematuramente nel mese di luglio. I termini finanziari del nuovo accordo con Highmark non sono stati resi pubblici, ma secondo quanto riferito da Sport Business Journal, si parla di una richiesta di 6 milioni di dollari.

Inoltre, il nuovo accordo sui diritti di denominazione avrà la durata di dieci anni.

Kim Petula, proprietario dei Buffalo Bills, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che Highmark Blue Cross Shiels of Western New York si impegnerà a mantenere il proprio status di leader sanitario e filantropico nella nostra regione. Non vediamo l’ora di lavorare insieme alla loro squadra per molti anni creando grandi ricordi non solo alle partite di football della NFL, ma anche a molti altri eventi di salute e benessere e alle celebrazioni della comunità”.