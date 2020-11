Lotito annuncia l’acquisto del Boeing prodotto nel 1989: la storia di “LZ-TYTR”

(di Marco D’Avenia) – Ieri sul sito ufficiale della Lazio è apparso un comunicato che i tifosi biancocelesti aspettavano da tempo. Da un mese infatti circolava la voce che Claudio Lotito (nella foto in primo piano), presidente dei biancocelesti dal 2004, avesse comprato un aereo privato per la sua squadra, in occasione del ritorno in Champions League e per omaggiare, al contempo, i 120 anni del club. Ora il Boeing “737/300 Classic”, prodotto nel lontano 1989, negli Stati Uniti, e targato S.S. Lazio con tanto di aquila sulla coda, è pronto a riprendere il volo.

L’aereo si presenta con i caratteristici colori sociali della Lazio: il bianco e il celeste, che corrono lungo tutti e 33,40 metri del Boeing. Come detto, sulla coda ci sarà la classica aquila stilizzata, mentre sui reattori l’anno di fondazione del club (1900). Il mezzo accompagnerà la squadra di Simone Inzaghi nelle trasferte in Italia e in Europa. Ed è proprio ai grandi club europei che Claudio Lotito si è ispirato per questa gigantesca operazione di marketing dal peso di 32 tonnellate. Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Manchester United, infatti, hanno già il loro aereo privato, cosa che proietta la Lazio in questo ristretto club di società europee.

“La Lazio non ha voluto mancare l’appuntamento con la storia” ha dichiarato il presidente Claudio Lotito alla presentazione del veicolo, atterrato nella mattinata di ieri a Ciampino per un volo di collaudo. Eppure di voli, come riporta il “Corriere della Sera”, questo aereo ne ha affrontati già parecchi. Correva infatti l’anno 1989 quando il bimotore usciva dagli stabilimenti della “Boeing” di Renton (Washington, Stati Uniti) col numero di serie “25414” per poi essere acquistato da “Lufthansa”. Dopo più di vent’anni la compagnia tedesca decide di svecchiare la propria flotta, visto che il 737/300 cessa di essere prodotto nel 1999, e nell’aprile 2018 il mezzo viene venduto all’azienda americana “Automatic LCC”, la quale a sua volta lo gira alla compagnia bulgara “Tarayan Jet” che lo immatricola come “LZ-TYTR”.

L’aereo dovrebbe accompagnare Immobile e compagni per la prima volta in occasione della trasferta di Crotone, in programma il prossimo 20 novembre.