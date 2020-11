IL TORINO FC ESPORTS TEAM PRONTO A PARTECIPARE ALLA PROSSIMA ESERIE A TIM 2020/21

Foto LaPresse/Nicolò Campo 17/10/2019 Torino (Italia) Sport Aldo Brue sponsor Torino FC Nella foto: sneaker Aldo Brue Photo LaPresse / Nicolò Campo 17/10/2019 Turin (Italy) Sport Aldo Brue sponsor Torino FC In the picture: sneaker Aldo Brue

(di Daniele Caroleo) – Il Torino Football Club ha annunciato che il proprio team di eSport parteciperà alla prossima eSerie A TIM 2020/21, la competizione organizzata dalla Lega Serie A in collaborazione con PG Esports, community italiana sviluppata per publisher e giocatori di esport in tutta Europa, ed Infront, azienda di marketing per lo sport con sede a Zurigo.

Sulla maglia da gioco del Torino FC Esports Team saranno presenti i loghi di King Sport & Style, marchio italiano per commercio di abbigliamento ed articoli sportivi, in qualità di “Main Jersey Sponsor”, e del Salumificio F.lli Beretta, azienda italiana leader nella produzione di salumi e già “Official Sponsor” della prima squadra granata di calcio. Beretta sarà presente con i suoi brand Prosciutto di Carpegna DOP e “Viva La Mamma Beretta”, nelle posizioni di “Shoulder Jersey Sponsor”.

La nascita del Torino FC Esports Team era stata ufficializzata nello scorso mese di aprile, con il contemporaneo annuncio dei players che avrebbero fatto parte della squadra: Marco “BigMacco11”Maniscalco, per FIFA, e Christian “Highlander–|—” Alloa, per PES.