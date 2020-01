Liverpool FC cambia sponsor tecnico: Nike a partire da giugno 2020

(di Gregorio Scaglioli) – Dopo la vittoria della Coppa del Mondo per club FIFA in Qatar, Liverpool FC annuncia il cambio di “sponsor tecnico” per la prossima stagione: New Balance viene sostituito dopo 5 anni dal colosso Nike che fornirà i kit alle squadre maschili, femminili, dell’academy ed allo staff del club a partire dal 1° giugno 2020 per circa 35 milioni di euro all’anno oltre a vari bonus ed il 20% dei ricavi da merchandising da versare nelle casse dei Reds.

La notizia arriva insieme all’inaugurazione del nuovo centro di allenamento a Kirby dove i Campioni d’Europa si alleneranno per la stagione 2020/2021.

Liverpool FC si trova attualmente in prima posizione in Premier League, a +13 sul Leicester secondo grazie a 19 vittorie e un pareggio in 20 partite