“LoL” fenomeno mainstream più del Superbowl

Con oltre 100 milioni di spettatori online per le finali del campionato mondiale League of Legends 2019 in Corea del Sud, gli eSports sono hanno superato il pubblico di 98 milioni di telespettatori del Super Bowl dell’anno scorso.

La portata degli eSports è già cresciuta oltre 443 milioni di persone, con entrate previste di $ 1,1 miliardi, secondo una ricerca di “Green Man Gaming”. Questo dato è più alto rispetto agli sport più tradizionali come NFL, MLB e NBA, afferma il rapporto.

Il numero di atleti di eSport che potrebbero essere corteggiati per sponsorizzazioni o influencer partnership di marketing, nel frattempo, è più che triplicato da 8.000 a 25.000 negli ultimi cinque anni. Sempre più marchi si stanno avvicinando a questo mondo, ad esempio Snickers, che recentemente è diventato lo sponsor di presentazione del Madden NFL 20 Club Championship , o Puma, che ha creato una linea di abbigliamento eSport con Cloud9. (Linkedin: post Luca La Mesa).