L’isola e i rami d’ulivo nella nuova divisa gara della nazionale di calcio cipriota

Macron, azienda leader internazionale nel settore dell’abbigliamento tecnico sportivo e Cyprus Football Association (CFA) hanno presentato le nuove maglie della Nazionale, kit realizzato all’interno del più ampio accordo Macron-UEFA, il Kit Assistance Scheme, con il quale la UEFA sostiene le federazioni calcistiche minori fornendo materiali e abbigliamento.

La nuova maglia “Home” è total blù con collo alla coreana. Il backneck è personalizzato con la scritta #ONETEAMTEAMCYPRUS, mentre, esternamente, nel retrocollo è stampata in bianco la scritta Η ομάδα που μας ενώνει (la squadra che ci unisce). Sul petto a destra è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma della Nazionale cipriota. Nel fondo maglia posteriore il particolare che caratterizza la nuova maglia: in grafica embossata, tono su tono, è inserita la sagoma dell’isola di Cipro e sotto due ramoscelli d’ulivo che sono poi i due simboli presenti nella bandiera nazionale. Gli shorts sono blu con coulisse bianche, i calzettoni blu hanno il bordo superiore bianco.

La versione “Away” è invece bianca e ripropone lo stesso design della Home. Il collo è alla coreana, il backneck interno è personalizzato e anche in questo caso sul bordo esterno posteriore del colletto è stampata la scritta Η ομάδα που μας ενώνει. Sul petto, a destra, in blu, è ricamato il Macron Hero, a sinistra lo stemma della Nazionale di Cipro. Nella parte posteriore, sul fondo maglia, è riproposto in grafica embossata, tono su tono, il disegno dell’isola di Cipro e i due ramoscelli di ulivo. Il kit si completa con shorts bianchi e calzettoni bianchi con bordo superiore blu.

Tutti i kit gara hanno una vestibilità Slim Fit e la presenza di inserti in micromesh assicura una migliore traspirabilità.

Tre i completi a disposizione dei portieri: giallo con dettagli in grigio antracite, arancione con dettagli neri e verde fluo con dettagli neri.