Macron vestirà l’undici delle Isole Faroe

Macron e la Federazione Calcio delle Isole Faroe (Fótbóltssamband Føroya), hanno presentato le nuove maglie della Nazionale, kit realizzato all’interno del più ampio accordo Macron-UEFA, il Kit Assistance Scheme, con il quale la UEFA sostiene le federazioni calcistiche minori fornendo materiali e abbigliamento.

La maglia “Home” è bianca con un fine rigato verticale jaquard tono su tono. Il collo è a V con bordi rossi e blu. Il backneck è personalizzato con un fondo blu scuro che riprende la grafica della maglia ‘Away’ e il logo della Federazione. Nel retrocollo è ricamata la bandiera nazionale. Sul petto, a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, il logo della Federazione Calcio delle Isole Faroe. Nel retro della maglia, in basso a destra, in grafica embossata, è presente il contorno dell’intero arcipelago con le sue 18 isole. Il kit ‘casalingo’ è completato da short blu con coulisse bianche e da calzettoni bianchi con bordo superiore rossoblu.

La maglia “Away”, a girocollo con bordo bianco, rosso e azzurro, è blu scuro con anteriormente dei disegni geometrici in grafica embossata all over. I bordi manica riprendono i colori presenti intorno al colletto. Il backneck è personalizzato con lo stesso colore della maglia e il logo della Federazione Calcio delle Isole Faroe. Sul petto, a destra, il Macron Hero, a sinistra lo stemma della Federazione, entrambi in stampa siliconata. Nel retrocollo è ricamata la bandiera nazionale e sul fondo della maglia, in grafica embossata, tono su tono, il disegno dell’arcipelago delle isole Faroe. Gli shorts sono bianchi e i calzettoni sono rossi con bordo superiore con righe bianche, rosse e blu. Entrambe le maglie hanno una vestibilità Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e gli inserti in micromesh assicurano al capo una perfetta traspirabilità.

Per quanto riguarda le divise dei portieri sono state realizzate tre versioni: una completamente verde fluo con dettagli neri, una arancione con dettagli neri e infine una grigio antracite con dettagli verde fluo.