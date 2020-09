Il Padel fa tappa a Cagliari con il FIP Star. Dal 6 settembre grande attesa per il WPT Sardegna Open 2020 – presented by Enel

Dal 3 al 6 settembre il Tennis Club Cagliari ospiterà il primo “Fip Star” della fase post Covid-19 e inaugurerà la ripresa del Cupra Fip Tour, il circuito che è nato grazie all’accordo tra Federazione Internazionale Padel e World Padel Tour e che ha reso unico per la prima volta il ranking mondiale. Sarà una settimana speciale per la Sardegna, che dal 6 al 13 settembre ospiterà, sempre a Cagliari, anche il Sardegna Open 2020 – presented by Enel, tappa del circuito professionistico World Padel Tour.

Nel tabellone maschile, favorita la coppia spagnola Ramirez Del Campo-Coello Manso, seconda e terza testa di serie altre due coppie spagnole, Fernandez Cano-Solbens Llorens e Alba Sanchez-Gil Morales. Otto le coppie tutte italiane in gara, Iacovino-Bassani, Cremona-Capitani, Cassetta-Fanti, Tinti-Cotto, Scalano-Brunetti, Meloni-Marini, Mezzetti-Palmieri e Cannavera-Casula. Daniele Cattaneo farà coppia con lo spagnolo Viuda-Hernadez, Michele Bruno giocherà invece con Manuel Rocafort.

Nel tabellone femminile, testa di serie numero 1 la coppia iberica Cañellas Rodero-Blanco Rojo, seconda favorita del seeding Chiara Pappacena, in coppia con la spagnola Lorena Alonso. Dieci le coppie italiane in tabellone, Camorani-Pugliesi, Marini-Sanna, Campigotto-Petrelli, Stellato-Zanchetta, Orsi-Tommasi, Pintor-Carta, Di Ghionno-Alessi, La Monaca-Cascella, D’Ambrogio-Lombardi e Mirtillo-Solinas. Lorena Vano farà coppia con la brasiliana Raffaella Messeron, mentre Carlotta Casali giocherà insieme alla spagnola Claudia Jensen. (fonte: Federtennis)

Si partirà oggi, giovedì 3 settembre alle ore 20 con le gare di primo turno del tabellone di doppio maschile.