LIGA: BARCELLONA ALLA RICERCA DI UN NUOVO PRESTITO PER SOSTENERE LE SPESE

Sempre secondo ESPN l’ultima opzione presa in considerazione è quella di un prestito con un piano di rimborso favorevole. Il club ha già preso in considerazione la vendita dei diritti di denominazione per il suo iconico stadio del Camp Nou, anche se non è chiaro se il nuovo presidente Joan Laporta, eletto lo scorso mese di marzo, perseguirà questa opzione.

C’è anche la possibilità di vendere una partecipazione in Barça Corporate, un’azienda sussidiaria che ospita il progetto Barça Academy, Barça Innovation Hub, Barça Licensing and Merchandising (BLM) e Barça Studios. All’inizio di questo mese, il quotidiano spagnolo El Confidencial ha riferito che il gruppo di investimento europeo Investindustrial ha fatto un’offerta da 200 milioni di euro per acquisire il 49% di Barça Corporate.

ESPN ha aggiunto che il Barca avrebbe concordato un piano di rimborso più scaglionato per il debito a breve termine, con 265 milioni di euro da restituire alle banche prima della scadenza del prossimo 30 giugno, secondo gli ultimi conti del club.

In campo, il Barça è terzo nella Liga, reduce dalla sconfitta contro il Granada ed è a due punti dall’Atlético Madrid capolista, con ancora cinque partite da giocare. Il 2 maggio affronterà in trasferta il Valencia CF, attualmente al 14° posto.