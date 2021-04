A.C. Chievo Verona vs Cremonese: la sfida si sposta sugli eSports

Dal rettangolo verde del Bentegodi al campo virtuale degli eSports, saranno tre giorni di sfide che coinvolgeranno giocatori e tifosi di entrambe le squadre.

In vista della 36ima Giornata di Serie BKT, A.C. Chievoverona e U.S. Cremonese, hanno deciso di affrontarsi con i loro ProPlayers, in una serie di match online su PS4, che precederanno il match tra le squadre di Alfredo Aglietti e Fabio Pecchia in programma martedì 4 maggio alle 14 allo stadio Bentegodi.

Le partite di sabato e domenica vedranno fronteggiarsi i players di ChievoVerona e Cremonese in modalità 1 contro 1, sia sul gioco FIFA21 che su PES21.

Lunedì 3 maggio, gran finale del trittico con la sfida tra Proclub, vale a dire due squadre virtuali in cui 10 giocatori con i colori del ChievoVerona affronteranno in modalità online altrettanti players della Cremonese.

Tutte le sfide online si potranno vedere in diretta sul nuovo canale Twitch ChievoVerona eSports www.twitch.tv/acchievoverona

Questo evento è stato organizzato per valorizzare il successivo incontro di campionato tra le due società, che in questa stagione hanno fatto il loro esordio ufficiale nel modo eSports.

Il torneo è organizzato insieme a «Top Players», organizzazione leader di eventi e campionati di eSports, diventato ufficialmente lo scorso marzo eSports Partner del ChievoVerona.

La mission di Top Players è quella di fare entrare gli eSports in una nuova dimensione, per diffonderli in ogni luogo, principalmente mediante l’organizzazione di contest e tornei online e live, oltre a periodici trials, dove chiunque può avere la possibilità di cimentarsi e mettere alla prova le proprie abilità.

Grazie alla partnership con club professionistici e all’interazione con alcune delle principali leghe e federazioni sportive italiane, Top Players ha rapidamente conquistato visibilità e notorietà, e i suoi tornei raccolgono un numero sempre maggiore di appassionati. Giocatori e seguaci che partecipano numerosi anche alle attività di scouting, coaching e team management, che fanno di Top Players un partner affidabile per chi vuole entrare nel mondo degli esports sviluppare ulteriormente il proprio comparto.

Federico «Fedestyla» Palmieri

Torinese, classe 1991, Federico «Fedestyla» Palmieri unisce la passione per il calcio a quella per i videogiochi. Una doppia attrazione che nasce da bambino, tra innumerevoli partite online prima con gli amici e poi in tornei locali. Cresciuto sul piano competitivo, in PES 2020 ha concluso al primo posto le qualificazioni per la fase finale del torneo ITeSPA Gran Prix, terminato poi tra i migliori otto in classifica. Altrettanto positivo in PES 2021, in cui ha riconfermato le sue qualità raggiungendo il draft della eSerie A TIM.

Adriano «Aedrid96» Pelosio

Il secondo player che vestirà la maglia del ChievoVerona eSports in questa stagione è Adriano Pelosio, salernitano di nascita e determinato nel voler dimostrare il suo valore con i colori gialloblù. Proprio come il club che rappresenterà, «Aedrid96» ha scalato il ranking fino a ottenere piazzamenti di prestigio e soddisfazioni nel corso degli ultimi anni in varie competizioni a carattere nazionale, e cerca con il Chievo la sua definitiva consacrazione ad alto livello.

Alessandro «ITerminator» Panunzio

Alessandro Panunzio, 19 anni napoletano, è il player gialloblù per quanto riguarda FIFA. La sua prima stagione su FIFA è datata 2010 e da allora ha vinto diversi tornei organizzati da Games time, oggi Overload101. Entrato spesso nella Top 3, ha preso parte all’Accademia di Fut su Fifa18, e quest’anno si è qualificato alle serie finali di marzo su ESL Top 8.