Casteddu Tournament: l’evento di Exeed e Cagliari calcio con i migliori player di FIFA21

Il team Exeed continua nel suo percorso di crescita e nei suoi progetti di promozione deglieSports in Italia a braccetto con il club professionistico Cagliari Calcio. Già uniti da una forte partnership, e dopo la recentissima doppia qualificazione alle Final Eight dell’eSerie A TIM su FIFA21 e PES 2021, assieme lanciano la prima edizione del “Casteddu Tournament”, un torneo su PS4 con i migliori pro player italiani di FIFA21. L’appuntamento è per lunedì 3 maggio alle ore 15: le sfide verranno mostrate e raccontate in diretta sui canali Twitch e YouTube del Cagliari Calcio in una live di ben 5 ore. Caster d’eccezione saranno i pro player e creator rossoblù “Dagnolf96” e “RiberaRibell”, entrambi volti conosciuti nella scena eSportiva e membri del team Exeed. In campo per il Cagliari Calcio eSports ci sarà Francesco “Obrun2002” Tagliafierro, tra i giovani più in vista nel 2021 e titolare rossoblù nell’eSerie A TIM.

Questo l’elenco completo dei partecipanti al “Casteddu Tournament”: Giovhy69, Fiorentina eSports; ErCaccia98, AC Monza eSports; Nzorello, AC Monza eSports; Margamat01, Spezia eSports; SolaarJK, Team Hxmble; Obrun2002, Cagliari Calcio | Exeed; Montaxer, Exeed; Karimisback, Qlash Milan; Santill1, Hexon eSports; GuarinoJR, Empire eSports; DaniPitbull, Benevento eSports; CosimoGuarnieri, Team Crespo; Zakinho, Torino eSports; Arber, free agent; Last, Samsung Morning Star; VanBasten, free agent.

Spettacolo assicurato dunque, grazie anche all’altissimo livello dei player coinvolti. “Teniamo fortemente alla collaborazione con il Cagliari Calcio e ad organizzare iniziative di questo genere, che avvicinano ancora di più lo sport reale a quello virtuale – dichiara Federico Brambilla, presidente e co-founder di Exeed – Il nostro obiettivo è quello di diffondere gli eSports e di divertire il nostro pubblico, sempre più numeroso. Ci aspettiamo molto da questa edizione e contiamo che sia la prima di una lunga serie”. Gli fa eco Simone Ariu, social media manager rossoblù: “Il Casteddu Tournament rappresenta un contenitore per far conoscere ulteriormente il mondo degli eSports e i suoi talenti, a partire dal nostro Obrun2002 che speriamo possa sorprendere anche nelle Final Eight dell’eSerie A TIM. Il tutto live sui nostri canali, come ogni appuntamento importante di questa stagione che stiamo percorrendo assieme a Exeed”.