Libri – La U.S. Vibonese scende in Campo con gli chef: Alimentiamo la Solidarietà

Presentato in anteprima la copertina del libro “Alimentiamo la Solidarietà” realizzata dal fotografo Armando Grillo, che attraverso un scatto fotografico è riuscito a sintetizzare in modo molto efficace il valore della condivisione tra sport e cucina, un connubio dal forte impatto simbolico quale strumento aggregativo, etico ed educativo, da preservare e promuovere per il bene della collettività. Tutto in un libro: La U.S. Vibonese scende in Campo con gli chef: Alimentiamo la Solidarietà.

Un’iniziativa editoriale promossa dalla U.S. Vibonese calcio in collaborazione con Rubbettino Editore volta a sostenere il Banco Alimentare Calabria. Il nostro obiettivo è di raccontare gli chef calabresi veri protagonisti dell’iniziativa “La Solidarietà è Servita”, che, in occasione lockdown, hanno aperto le loro cucine, regalato alcune ricette e spiegato il loro impegno sociale.

Il libro nasce per contribuire a donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi e vuole ricordare come si può aiutare anche attraverso un piccolo gesto. Il libro unisce dunque tre finalità: sostiene l’impegno di solidarietà; insegna ricette buone e semplici per non buttare via niente; alimenta una cultura contro lo spreco e contro l’esclusione sociale.