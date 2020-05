L’EMITTENTE NORVEGESE TV2 TRASMETTERA’ LALIGA SANTANDER PER LE PROSSIME 5 STAGIONI

(di Sejon Veshaj) – La pay-tv norvegese TV2 si è assicurata i diritti esclusivi della LaLiga spagnola per le prossime 5 stagioni, dal 2021/22 al 2025/26.

L’accordo quinquennale arriva dopo che LaLiga, l’organo al vertice del sistema calcistico professionista in Spagna, è stata autorizzata a vendere i suoi diritti di trasmissione televisiva in Europa, oltre il tradizionale termine triennale previsto dai decreti-legge del governo spagnolo che regolavano la vendita dei diritti tv in maniera centralizzata. Le modifiche introdotte dal governo spagnolo al “regio decreto-legge 5/2005”, eliminano le restrizioni temporali sulle vendite dei diritti TV in Spagna e nel resto dell’Unione Europea.

L’accordo segue da vicino quello già stipulato tra Laliga e l’omonima TV2 in Danimarca, che ha finalizzato l’acquisizione dei diritti di trasmissione del campionato spagnolo per cinque anni, sino anch’essa alla stagione 2025/26.

Attraverso questa partnership TV2 metterà fine alla copertura della LaLiga in Norvegia su Strive, il servizio di abbonamento OTT di IMG. L’agenzia di streaming si è assicurata i diritti di trasmissione in streaming in tutta la Scandinavia per tre stagioni, dal 2018/19 al 2020/21, con tre partite ogni weekend.

Sempre la tv scandinava ha acquisito i diritti su tutte le 380 partite della stagione, ma deve ancora annunciare come suddividerà l’output tra le varie piattaforme televisive a pagamento e quelle in streaming online.

Olav Sandnes, caporedattore di TV2, ha dichiarato: “Anche in questo momento di crisi per il Coronavirus, è importante pensare a lungo termine per garantire i migliori contenuti sulle piattaforme di TV 2. Questo è un affare esclusivo che garantisce a TV2 i diritti di trasmissione di uno dei campionati più importanti al mondo”.

Sandnes ha sottolineato poi come la presenza nella Liga spagnola dell’idolo della Nazionale norvegese, Martin Ødegaard (centrocampista della Real Sociedad in prestito dal Real Madrid), sia stato uno dei punti chiave nella stipula dell’accordo: “Con squadre come il Barcellona e il Real Madrid, con giocatori di livello mondiale come Lionel Messi e il nostro Martin Ødegaard, sarà entusiasmante seguire Laliga Santander negli anni a venire”.

L’accordo aiuta in certo modo a compensare la recente perdita per TV2 dei diritti della English Premier League, dopo l’accordo del campionato inglese per le prossime sei stagioni con la Nordic Entertainment Group, società svedese del gruppo NENT, che gestisce i servizi di trasmissione televisiva e streaming in tutta la Scandinavia, per la cifra record di 2,3 miliardi di euro.

Inoltre, TV2 ha recentemente ottenuto i diritti di trasmissione della Uefa Champions League in Norvegia per 3 stagioni a partire dall’annata 2021/22 sino 2023/24.