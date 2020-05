F1 GROUP, PRIMO TRIMESTRE DA INCUBO (84% DI RICAVI IN MENO RISPETTO AL 20199

(di Thomas Gaddo) – Le conseguenze dello stop, del campionato di Formula 1 (a causa della pandemia dovuta al Covid-19), sono state presentate tramite l’ultima nota trimestrale, da F1 Group (società che si occupa della promozione del format). Secondo quanto riportato, i ricavi del primo trimestre della stagione 2019 si attestavano a 246 milioni di dollari, contro i 39 milioni, certificati per lo stesso periodo del 2020 (-84% del fatturato in meno rispetto alla passata stagione).

Disastro economico, derminato, per la maggior parte, dalla perdita delle entrate primarie (tutte quelle collegate all’assenza dei gran premi), oltre ai mancati introiti riguardanti i diritti televisivi, le sponsorizzazioni e le pubblicità, che, per il primo trimestre di quest’anno, ammontano a 13 milioni di dollari, rispetto ai 198 milioni dei primi 3 mesi del 2019 (circa -93%). Infine, F1 Group ha dichiarato, che nell’anno corrente, non sono state registrate spese riguardanti i pagamenti ai team partecipanti alla competizione, in quanto sono riconosciuti proporzionalmente alle gare previste in calendario ( attualmente non disputate). Corresponsione, che nello stesso periodo del 2019, risultava pari a 96 milioni di dollari.