L’Ascoli calcio sbarca in India con SportHood

L’Ascoli Calcio (club di Serie B) è sbarcato in India a pochi mesi dalla sottoscrizione della partnership con Sporthood, la più grande rete di coaching di base nel sud del Paese: il preparatore atletico della Primavera Oscar Piergallini ha rappresentato l’Ascoli in questo ambizioso progetto, coordinato dal Direttore Generale Domenico Verdone (nella foto sotto).

Una settimana di formazione in cui Piergallini ha potuto dirigere le sedute di allenamento rivolte alle giovani leve Under 12. Gli allenamenti si sono svolti a Bangalore, nello stato del Karnataka e in quello confinante del Kerala, precisamente a Kochi, estremo sud del Paese, oltre a Hyderabad, nello stato del Telangana. Si tratta dei 3 stati indiani in cui Sporthood gestisce ben 125 centri formazione.

Non sono mancati appuntamenti istituzionali di prestigio, come gli incontri col Console italiano a Bangalore, col management del Bangalore F.C., del Kerala Blasters F.C., del Chennayin F.C. e del Hyderabad F.C., tutti club appartenenti alla Indian Super League, massima divisione del campionato indiano. Il progetto di Sporthood, nato in collaborazione con l’agenzia di mediazione CSS Complete Sports Solution India di Amit Ummat, è stato presentato alle scuole locali, anche attraverso degli allenamenti-dimostrazione svolti presso la Delhi Public School ad Hyderabad, la Gear International School a Bangalore e la The Charter School a Kochi. (fonte: Ascoli calcio)