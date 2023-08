La Georgia Basketball Federation al Mondiale FIBA 2023. Debutto storico per la GBF

Un’altra Federazione di basket entra a far parte della famiglia Macron. La Georgia Basketball Federation indosserà i capi tecnici del brand italiano e l’esordio di questa partnership sarà ‘mondiale’. La Nazionale georgiana sarà infatti presente all’imminente FIBA Basketball World Cup 2023, in programma dal 25 agosto al 10 settembre in Indonesia, Filippine e Giappone. L’accordo biennale prevede la fornitura dei capi tecnici agli atleti e allo staff della Nazionali maschili, femminili e di tutto il settore giovanile.

La Georgia Basketball Federation (GBF), fondata nel giugno del 1991, è affiliata alla FIBA dall’anno successivo. È l’ente che controlla e organizza il movimento cestistico in Georgia, oltre alla gestione di tutte le Nazionali maschili e femminili. A fine mese la Nazionale maschile farà il suo esordio assoluto ad una fase finale del Mondiale di basket. Si tratta di un risultato storico per il basket georgiano che a livello europeo è invece da diverse stagioni una concreta realtà. Una qualificazione ai Mondiali conquistata grazie all’apporto di giocatori di livello internazionale, tra i quali Thad McFadden, Giorgi Shermadini e Toko Shengelia, quest’ultimo con un passato in NBA e che quest’anno ha indossato la maglia della Virtus Segafredo Bologna.

L’annuncio della partnership è anche l’occasione per presentare le nuove maglie che la Nazionale georgiana indosserà nel corso del Mondiale, nel quale esordirà sabato 26 agosto contro Capo Verde all’Okinawa Arena in Giappone. Maglie che attraverso i colori della bandiera georgiana, il bianco e il rosso, rappresentano l’identità e la storia di un’intera Nazione.

“Siamo molto felici di accogliere la Georgia Basketball Federation nella famiglia Macron di cui fanno già parte le Nazionali georgiane di calcio e di rugby. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Il basket georgiano ha raggiunto un traguardo storico quest’anno, con la prima partecipazione della sua storia alle fasi finali di un Mondiale…”.