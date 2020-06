L’AS Roma scende in campo per George Floyd. Parte la campagna “Black Lives Matter” con una maglia speciale

(di Leonardo Calero) – “Non basta più non essere razzisti. Bisogna essere anti-razzisti”. Con questo tweet l’AS Roma lancia un messaggio contro il razzismo. Così, i giocatori giallorossi hanno deciso di scendere in campo con una novità sulle proprie maglie.

In occasione della ripresa del campionato, fissato per il 24 giugno (vs Sampdoria), la squadra indosserà una patch speciale sulla manica sinistra. “Black Lives Matter” unita ad “ASSIEME” (campagna lanciata dalla Roma) saranno le scritte stampate sopra.

L’iniziativa é stata creata per dar voce al movimento “Black Lives Matter”, che ha avuto risalto in tutto il mondo in seguito all’uccisione negli States dell’afroamericano George Floyd. Questa patch sulle divise di gioco sarà presente per tutte le 12 giornate rimanenti della stagione attuale.