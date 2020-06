WEBINAR SERIES ISTUD: COMPETENZE E STRATEGIE AL CENTRO DEL MASTER IN SPORT BUSINESS MANAGEMENT

Lo Sport è un settore che ha generato nel solo 2018, 130 miliardi di euro di proventi da diritti tv, sponsorship, ticketing e merchandising. Da questa tesi parte il Webinar ISTUD di lunedì 22 giugno (dalle ore 17:00 alle ore 18:00) dal titolo: “Sport & Management: nuove competenze e strategie per la crescita del settore sportivo”.

Sotto le spinte della globalizzazione e della digitalizzazione il comparto è cresciuto costantemente in questi anni, attirando capitali e investimenti da tutto il mondo, con un allargamento a estuario dei mercati di sbocco e della base dei fan delle varie discipline.

Sono iniziate così le ibridazioni con il mondo dell’entertainment, in un mare magnum di offerta di contenuto dove i pacchetti e le esperienze di tipo sportivo si sono trovati a competere in un ambito molto più ampio rispetto al tradizionale.

La sfida oltre che sui campi, si è spostata a quella per l’attenzione delle persone e la gestione del loro tempo libero.

In questo scenario, e con lo stop degli ultimi 3 mesi collegato all’emergenza coronavirus, non è più tempo per l’improvvisazione.

A tutti i livelli e per tutti gli attori della catena del valore della “sport economy” – società sportive, aziende private, federazioni, mondo della comunicazione – si sta affermando una esigenza crescente di managerializzazione, per anticipare e gestire la complessità crescente del mercato.

E’ necessario puntare su nuove competenze, esperienze, strategie che mettano in dialogo passione e numeri, conoscenza dell’economia unita a quella del campo, strumenti analogici e nuove opportunità legate al digital environment, con un riferimento costante alle best practice che si stanno affermando in Europa e nel mondo.

Il Webinar, condotto dal Field Project Coordinator del Master in Sport Business Management ISTUD e Delegato Toscana ASSI Manager, Vittorio Angelaccio, vedrà la moderazione del Direttore di Sporteconomy, Marcel Vulpis.

Parteciperanno come panelist: Xavier Jacobelli, Direttore Tuttosport, Salvatore Sanzo, atleta Olimpico, Segretario Generale Federazione Italiana Canoa Kayak e Presidente Coni Toscana, Carlo Merlini, Direttore Commerciale e Marketing Gresini Racing – MOTO GP, Vanni Sartini, Vice Allenatore WhiteCaps Vancouver, club calcistico militante nella Major League Soccer americana.

L’incontro rientra nelle attività del Master in Sport Business Management: il percorso dedicato a laureati che vogliono costruire la propria carriera lavorativa all’interno del mondo dell’economia sportiva.

PROGRAMMA EVENTO

17:00 – 18:00: Sport & Management: Nuove competenze e strategie per la crescita del settore sportivo

