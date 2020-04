LaLiga spagnola sbarca su Tik Tok

(di Andrea Peddis) – Il massimo campionato spagnolo ha ufficializzato un accordo di partnership con il popolare social network cinese. La piattaforma Tik Tok sarà il social media partner della Primera Divisiòn sino a marzo 2021. Una operazione che fa parte del processo di internazionalizzazione della massima serie iberica. Tik Tok (Douyin in Cina) è il social network più utilizzato nel 2019 (179 milioni di download solo nello scorso anni) e il più popolare in Cina con 400 milioni di utenti giornalieri (dati di febbraio 2020).

Il social asiatico fonda la sua popolarità nella creazione semplificata di contenuti video, grazie ad un “feed” che riproduce non stop i prodotti degli utenti. La creazione video segue la logica del trending, ovvero di ciò che è popolare in un determinato momento. Il social network è stato già utilizzato dalla Liga. nell’agosto del 2019. per promuovere la nuova stagione. L’ hashtag #HolaLaLigaSantander aveva dato il via ad una “headbutt” challenge, in cui gli utenti sfidavano i campioni della Liga a fare una serie di palleggi colpendo con la testa un pallone virtuale. Questo è il tipo di contenuto che LaLiga vuole utilizzare per far crescere il brand sia all’estero che tra le nuove generazioni (rappresenta il maggior numero di user della piattaforma), oltre che creare un tipo di coinvolgimento diverso e più interattivo rispetto al solito. Ovviamente non mancheranno i contenuti attinenti alle azioni dei campioni della Liga, che aumenteranno la visibilità delle squadre e creeranno rapporti più stretti con gli “aficionados”. Sono già 18 i club spagnoli con un proprio canale su Tik Tok e la presenza ufficiale della lega spagnola va ad aumentare e accrescere la visibilità del calcio spagnolo all’estero.