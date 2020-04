Anticipo dei compensi per le nazionali: così l’Uefa aiuta i club europei

Una immagine del pallone Adidas per la finale Uefa Champions League 2020 (si terrà a Istanbul in Turchia)

(di Linda Zanoni) – La Uefa, massimo organismo del football continentale, in un momento così delicato per molte società calcistiche europee, si dimostra solidale anticipando ai club il contributo destinato alle competizioni delle nazionali. I soldi “sbloccati” si aggirano intorno a 70 milioni di euro e verranno spartiti tra 676 squadre coinvolte.

“I club europei sono parte integrante del successo delle competizioni delle nostre squadre nazionali. In questi tempi difficili per molte società era nostro dovere assicurarci che i club stessi ricevessero questi pagamenti il più rapidamente possibile”, queste le parole del presidente Uefa l’avvocato sloveno Alexander Ceferin. La Uefa anticipa, così, 70 dei 200 milioni di euro totali previsti per le squadre che hanno fornito giocatori per le gare delle rispettive nazionali in vista degli Europei rinviati al prossimo anno.

Il pagamento sarebbe dovuto arrivare solo alla fine degli spareggi delle qualificazioni europee. Tuttavia, considerata la situazione di emergenza economico-finanziaria che sta colpendo molti club, Ceferin ha deciso di sbloccare prima i compensi. Gli anticipi, distribuiti tra le società coinvolte, oscilleranno da 3.200 e a 630.000 euro.

A rilasciare dichiarazioni è stato anche Andrea Agnelli, presidente della Juventus e della Eca (European Club Association), che in merito ha detto: “Tutto ciò rappresenta un’iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club. Garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa è di fondamentale importanza per l’Eca e i suoi membri”.