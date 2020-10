LALIGA ARRIVA SU TWITCH. PROSEGUE LA CRESCITA DIGITAL DELLA MASSIMA SERIE IBERICA

La programmazione e i contenuti originali saranno pubblicati sulla piattaforma di streaming mentre LaLiga svilupperà nuove strategie di collaborazione per la community globale di Twitch.

La massima serie iberica ha aperto ufficialmente il suo canale Twitch, diventando la prima grande competizione sportiva europea ad aderire al servizio di streaming globale.

Con l’obiettivo di instaurare una connessione con la community di Twitch, LaLiga lancerà una nuova serie settimanale di compilation, clip e programmi speciali con calciatori, ambassador e icone del campionato spagnolo. Verranno inoltre trasmessi show originali prodotti da LaLiga North America, che copre gli Stati Uniti, il Canada e il Messico.

Il lancio dei contenuti di questa settimana si concentrerà sul “Clásico” di questo fine settimana tra Barcellona e Real Madrid, con profili, dibattiti e il riscaldamento dal vivo delle due squadre.

LaLiga, inoltre, lavorerà per sviluppare nuove opportunità di collaborazione ed esperienze per la community di Twitch.

Dopo aver recentemente lanciato un canale sportivo dedicato (twitchsports) Twitch continua a soddisfare la domanda degli utenti per avere nuovi ed esclusivi contenuti sportivi sulla piattaforma, con particolare interesse verso il calcio. Attraverso l’account LaLiga, i tifosi e gli appassionati potranno fruire regolarmente di nuovi programmi e contenuti sia in lingua inglese che spagnola e avere una visione esclusiva della competizione, dei suoi club e della sua influenza globale.

Nuova programmazione

Saranno trasmessi una serie di programmi prodotti da LaLiga North America. Il nuovo studio di LaLiga North America offrirà show in inglese e spagnolo, con ospiti di fama internazionale. Tra questi ci saranno ‘LaLiga Zone’, con l’analisi della partita del giorno, il format rapido di ‘One minute with LaLiga’ e ‘LaLiga Previas’, che si concentrerà sulle prossime sfide.

Verranno inoltre mostrate interviste speciali con i migliori atleti, condotte dalle star del calcio femminile Allie Long e Vero Boquete. Verranno inoltre creati nuovi programmi di breve e lunga durata per fornire un ulteriore prospettiva sulla competizione.

La Liga ha già costruito un forte seguito su Twitch attraverso il suo account e LaLiga Santander eSports. Ha creato eventi di grande impatto sulla piattaforma negli ultimi mesi, tra cui il torneo #eLaLigaAllStar che si è tenuto con i principali gamer per celebrare il ritorno della competizione eSports ufficiale della lega: eLaLiga Santander.

A marzo LaLiga ha anche organizzato #LaLigaSantanderChallenge al fianco del gamer spagnolo Ibai Llanos, creando un torneo a 18 squadre a cui hanno partecipato i giocatori dei club de LaLiga, con l’obiettivo di raccogliere fondi per combattere la pandemia da Covid-19.

“Come marchio di intrattenimento globale LaLiga mira ad offrire il miglior prodotto al mondo”, ha dichiarato Alfredo Bermejo, director of digital strategy di LaLiga. “Dopo la buona esperienza con eLaLiga Santander, l’account ufficiale LaLiga su Twitch è un’opportunità per fare il passo successivo nella nostra strategia di contenuti e sui social media”. Twitch è un servizio che ci permette di raggiungere un nuovo tipo di pubblico ed esplorare nuovi format per raggiungere la nostra fanbase globale”.

Farhan Ahmed, Strategic Partnerships Manager di Twitch ha aggiunto: “L’approccio di LaLiga a questa collaborazione, costruito intorno al miglioramento dell’esperienza dei fan attraverso contenuti unici, promette di essere innovativo, emozionante e di impatto. Non vediamo l’ora di vedere come la community interagirà e si immergerà in questi contenuti”.