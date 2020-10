MASTERCARD: NUOVO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA UEFA

Una immagine del pallone Adidas per la finale Uefa Champions League 2020 (si terrà a Istanbul in Turchia)

(di Daniele Caroleo) – Mastercard ha annunciato il rinnovo della partnership con la UEFA Champions League per il periodo 2021-2024, prolungando, di conseguenza, il rapporto tra le parti già in essere (fin dal 1994). L’accordo sottoscritto include inoltre i diritti di sponsorizzazione per le Supercoppe UEFA del 2021, 2022 e 2023.

L’azienda, leader nelle innovazioni tecnologiche, oltre ad essere lo sponsor ufficiale della Major League di Baseball e del PGA Tour, rinnova quindi il proprio sostegno alla principale competizione di calcio europeo per club e continuerà ad offrire ai bambini l’opportunità di diventare mascotte dei calciatori, sia virtualmente che fisicamente (quando la questione relativa alla pandemia da Covid-19 lo permetterà).

Per molti anni, infatti, i bambini hanno avuto la possibilità di tenere per mano i giocatori in occasione dell’ingresso in campo nelle partite della UEFA Champions League, mentre, in collaborazione con la UEFA Foundation for Children, i piccoli con gravissime patologie hanno anche avuto l’opportunità di incontrare virtualmente le principali stelle di questa competizione. In occasione della fase finale dell’ultima UEFA Champions League, al fine di rispettare le regole sul distanziamento, Mastercard ha ideato la formula delle mascotte digitali, introducendo quindi una forma di accompagnamento virtuale degli atleti, che verrà riproposta anche in occasione di alcuni match di questa stagione.

Con questo nuovo accordo di partenership, gestito dal TEAM Marketing AG per conto della UEFA, che si occupa della vendita, a livello mondiale, degli accordi di sponsorizzazione delle competizioni della massima confederazione calcistica europea, Mastercard diventa, dopo Heineken, il secondo partner a sottoscrivere un accordo per il ciclo 2021-2014 di UEFA Champions League.